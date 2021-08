Calciomercato Juventus, anche Ramsey saluta | “Grazie per l’esempio”

Il gallese ha postato sui propri social di riferimento i saluti e i ringraziamenti. Ecco cosa ha scritto Aaron Ramsey sul profilo Instagram dopo la mossa del calciomercato Juventus.

Adesso, senza Ronaldo, gli altri dovranno diventare ancora più gruppo. Avranno maggiori responsabilità. Nessuno potrà più dire: “Tanto ci pensa Ronaldo!”. Eh no: Ronaldo non c’è più, ora sono gli altri a doversi far carico del gioco, della manovra, di tutto. E sarà un bene per la Juve perché ha la possibilità di diventare un vero collettivo nel quale i singoli si esaltano perché sono perfettamente integrati nel gruppo. Soltanto attraverso questo passaggio fondamentale si può arrivare a essere dominatori in campo europeo. I bianconeri, però, hanno perso tanto anche Ramsey ha pensato a salutare il Re. La manovra più temuta del calciomercato Juventus, tuttavia, è arrivata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è fatta per Kean | Fissate le visite mediche

Ramsey, il saluto social

Ramsey ha salutato il calciatore più forte del mondo con un post su Instagram. «È stato un piacere giocare al tuo fianco – ha scritto -. Abbiamo condiviso dei bei ricordi. Il tuo esempio di duro lavoro, determinazione e la tua volontà di voler sempre migliorare è un merito per te. Auguro a te e a tutta la tua famiglia il meglio per la tua nuova avventura. Buona fortuna amico mio, un abbraccio». Il calciomercato Juventus regalerà Kean al suo posto.