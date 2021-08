Calciomercato Juventus, Ronaldo lo fa fuori | Occasione per Allegri

Calciomercato Juventus, Ronaldo lo fa fuori: spunta l’occasione per Allegri che potrebbe abbracciare un attaccante spettacolare

L’arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe senza dubbio scatenare un’importante effetto domino. E si potrebbe aprire un’occasione per Allegri che ora è anche alla ricerca di un attaccante. Chiusa praticamente l’operazione Kean, che già questa sera dovrebbe svolgere le visite mediche, rimane aperta un’altra pista per quanto riguarda l’attacco bianconero. E che potrebbe regalarla addirittura Cristiano Ronaldo, che ha deciso di lasciare la maglia della squadra di Torino per tornare in Premier League.

Adesso, al Manchester United, sono in tanti lì davanti. Perché Solskjaer ha già avuto in regalo Sancho. E allora, Ronaldo, potrebbe giocare da prima punta tagliando praticamente fuori Cavani. Che non avrebbe spazio per giocare con continuità come lui desidera. Allora l’occasione potrebbe esserci. Anche perché, Cavani, indossa la maglia numero 7: storica per il portoghese che, secondo delle indiscrezioni, l’avrebbe già richiesta.

