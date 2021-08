Formazioni ufficiali Juventus Empoli, Serie A: stasera si disputerà la gara di campionato allo stadio casalingo, l’Allianz Stadium.

Formazioni ufficiali Juventus Empoli, Serie A: Massimiliano Allegri e i ragazzi sono pronti a fare una partita importante questa sera allo stadio casalingo Allianz. Dopo il pareggio iniziale nella trasferta di Udine, la squadra bianconera vuole rispondere con una vittoria sul campo casalingo ma non sarà semplice. Ci vorrà infatti la massima lucidità mentale e non bisognerà più sbagliare singolarmente. Allegri ha parlato chiaro in conferenza stampa, i dettagli non vanno mai sottovalutati.

Formazioni ufficiali Juventus Empoli : le scelte di Allegri

Ronaldo è tornato al Manchester United, ora il presente e il futuro dell’attacco è tutto nella mani di Paulo Dybala. La Joya dovrà rispondere di nuovo sul campo e regalare un’ottima performance come già è avvenuto nella prima di campionato con un gol trovato dopo esattamente due minuti dall’inizio della gara. Ecco, quindi, gli undici che scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 allo stadio Allianz di Torino: