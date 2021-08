Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Allegri rifiutato

Calciomercato Juventus, uno dei possibili eredi di Cristiano Ronaldo avrebbe rifiutato la proposta di trasferimento. Le ultime che arrivano

Ronaldo è già il passato. Adesso la Juve deve cercare il suo erede. E sono tanti i nomi che girano dalle parti della Continassa: da Kean a Icardi. Da Gabriel Jesus e anche Scamacca. Poi, nelle ultime ore, è spuntato un nome nuovo, uno che sicuramente potrebbe aiutare i tifosi della Juve a rimpiangere un po’ di meno la partenza del portoghese. Perché se è vero quanto è vero che gli obiettivi nono stati raggiunti, è altrettanto da mettere in evidenza che, uno con quei numeri, avrebbe potuto fare ancora le fortune di una società che punta decisamente a tornare a vincere in campionato (e adesso sarà più difficile) e che vuole andare più avanti possibile in Champions League. E questo, senza CR7, è un meno semplice del previsto.

Calciomercato Juventus, Hazard rifiuta Allegri

Il nome è quello di Hazard. L’attaccante esterno belga che gioca nel Real Madrid non è mai riuscito, dopo il passaggio alle Merengues dal Chelsea, ad esprimersi al meglio. Anche perché bloccato da diversi infortuni che lo hanno tenuto ai box. Ora, con l’arrivo di Mbappé che sembra sempre più vicino, non c’è dubbio che per Eden ci potrebbe essere meno spazio nel 4-3-3 che Ancelotti ha disegnato per la sua squadra. E allora ecco che spunta fuori l’interesse della Juve, rilanciato dai media spagnoli.

Ma, a quanto sembra, Hazard, che non sapeva comunque nulla di queste voci (e nemmeno il suo entourage), non gradirebbe arrivare in Serie A e vorrebbe rimanere al Madrid. Questa notizia è riportata dal giornalista Terreur. Che spiega che il belga non ha nessuna intenzione di muoversi dalla Spagna.