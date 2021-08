Juventus-Empoli probabili formazioni: ultimi dubbi per Allegri

La Juventus cerca di mettersi alle spalle il chiacchiericcio di mercato, questa sera la squadra di Allegri sarà di scena contro l’Empoli.

Seconda giornata di campionato e già è vietato commettere passi falsi per la squadra bianconera. All’esordio infatti la Juventus ha solamente pareggiato contro l’Udinese, mentre tutte le altre formazioni che ambiscono allo scudetto hanno vinto. Dunque bisogna assolutamente battere i toscani di Andreazzoli, squadra che gioca bene e con un collettivo molto unito. Bisognerà al più presto dimenticare Ronaldo e concentrarsi sull’avversario se si vorranno portare a casa i tre punti.

Riguardo la formazione della Juventus che Allegri manderà in campo, Szczesny giocherà tra i pali con una linea a quattro dietro composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Allegri pare orientato a schierare Danilo come playmaker, con Bentancur e Bernardeschi ai lati. Occhio però alla sorpresa Locatelli, che in extremis potrebbe strappare una maglia da titolare. McKennie ha scontato la squalifica e sarà regolarmente a disposizione. In attacco, senza Ronaldo, Dybala confermato nel ruolo di falso nueve con Chiesa e Kulusevski che dovrebbero far parte del tridente.

Juventus-Empoli, Locatelli chiede spazio in mediana

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Kulusevski.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami Bandinelli; Mancuso.