Icardi, parti invertite con la Juventus | E Wanda non può nulla

Icardi è il nome per il quale i bianconeri farebbero un sacrificio. Ma Wanda Nara stavolta nulla può per riportare in Italia il suo Maurito.

La vita è una ruota che gira. Come si sono invertite le parti tra la Juventus e Mauro Icardi è qualcosa che soltanto oggi diventa di dominio pubblico. L’ex capitano dell’Inter al centro di una squadra formata da galacticos, la Vecchia Signora ridotta a dover rincorrere il quarto posto e l’accesso alla Champions League. L’estate del 2019 sembra distante anni luce. Le parti, in sostanza, si sono invertite completamente. Nemmeno la bellissima Wanda Nara può nulla.

Icardi e la Juventus, la verità

A spiegare come stanno le cose è stata la Gazzetta dello Sport questa mattina. Un discorso a parte da tutti, pertanto, merita Mauro Icardi del Psg, che piace. A raffreddare i dirigenti bianconeri non sono solo i costi (un ingaggio da 8 milioni più bonus), ma anche la difficoltà del giocatore a lasciare il Psg. Un mese fa era apparso freddino alle offerte juventine, ai tempi per un possibile scambio con CR7. Ragion per cui quest’ipotesi resta in sospeso. Mentre sono partite le grandi manovre per un obiettivo di prospettiva, per cui si profila un duello tra Gianluca Scamacca e Moise Kean. Giocatori italiani, giovani, con un agente importante (Lucci e Raiola) e voglia di Juve.