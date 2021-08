Juventus, ora c’è un timore concreto | Preoccupa anche altro

La Juventus adesso teme pesantemente di non reggere il contraccolpo psicologico all’addio di Ronaldo. C’è una conseguenza temutissima.

L’Inter ha vinto alla grande in rimonta a Verona. Lo ha fatto con il piglio di chi indossa lo scudetto sul petto e sa quello che vuole. Punteggio pieno per Inzaghi, che sembra destinato a viaggiare sui binari già conosciuti nel periodo contiano. Ecco, alla Juventus c’è questa altra grande preoccupazione. Quella di non poter reggere fisiologicamente al vertice della Serie A senza il calciatore più forte del mondo. Il timore è generalizzato e alla Continassa si è persa anche quell’onda d’urto che si aveva nel risolvere i problemi quando si presentavano.

Juventus, addio allo scudetto?

Il contraccolpo psicologico all’addio di Cristiano Ronaldo è da mettere in conto. Così come un potenziale distacco in classifica dall’Inter. I nerazzurri sono squadra rodata con difesa e centrocampo già affiatati. La Juventus invece è alla ricerca di se stessa, a prescindere dal match contro l’Empoli di stasera. Toccherà soltanto ad Allegri evitare che mentalmente i giovani e aitanti bianconeri si sentano sperduti e senza una guida. Tocca a lui, in sostanza, occupare lo spazio lasciato vuoto dal Re.