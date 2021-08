Calciomercato Juventus, accordo totale con Kean | Ecco cosa manca

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Kean, ma mancano ancora dei tasselli per il sì definitivo. Rivelazione di Pedullà.

La Juve ha scelto Kean: il summit tra la dirigenza bianconera e Mino Raiola è servito a porre le basi di una trattativa che vede già una svolta importante. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, sarebbe stato raggiunto l’accordo totale con il calciatore, che ha dato il suo benestare al trasferimento, desideroso di riabbracciare quel Max Allegri che ha creduto in lui come pochi hanno fatto fino ad ora. La strada è tracciata, il rettilineo d’arrivo è vicino, ma mancano ancora dei tasselli da inserire in questo puzzle che pian piano si sta componendo: non c’è ancora l’intesa definitiva con l’Everton, che valuta il bomber circa 25 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: ecco le cifre | Annuncio su Pogba

Cifra che la Juve sarebbe anche disposta a sborsare, ma a patto che l’operazione venga imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto: un riscatto non vincolato da nessun tipo di “paletto”. I Toffees continuano a chiedere l’obbligo, ma la sensazione è che nelle prossime ore si possa trovare un punto d’incontro. Ma Kean non sarà l’unico colpo in entrata, dal momento che Cherubini continua a valutare anche il profilo di Icardi, per il quale si segnalano ulteriori contatti.