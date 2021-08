Calciomercato Juventus, blitz per Icardi | Aiuto inaspettato

Calciomercato Juventus, ore caldissime per Icardi: Wanda Nara starebbe spingendo per la fumata bianca. L’accordo non è impossibile.

Ore caldissime sul fronte Icardi-Juventus. Secondo quanto riportato da Guido Tolomei, infatti, l’agente dell’attaccante, Wanda Nara starebbe facendo tutto il possibile per avallare l’approdo di Maurito in bianconero. Pista che ovviamente è ritornata prepotentemente in auge dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, che ha obbligato la Vecchia Signora ad intervenire in maniera rapida. Kean è già arrivato, Icardi potrebbe farlo: è l’ex capitano dell’Inter l’obiettivo numero uno, tutti gli altri alternativi più o meno percorribili, ma al momento non sono piste calde.

Con il Psg si lavora per trovare un accordo in tempi strettissimi: mancano poche ore alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, e Cherubini dovrà fare gli straordinari per incastrare i tasselli giusti. Operazione che si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con riscatto: il Psg vorrebbe l’obbligo, la Juve il diritto. Si sta lavorando.