Calciomercato Juventus, colpaccio Pjanic | L’indizio social fa sognare

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic: l’indizio social fa sognare i tifosi. Il bosniaco non fa niente per non esporsi.

La sconfitta contro l’Empoli ha evidenziato, semmai fosse necessario, i limiti strutturali di una rosa cui manca un punto di riferimento in mezzo al campo in grado di dettare i ritmi di gioco. Un metronomo alla Pirlo, per intenderci, che per caratteristiche non può essere ricoperto né da Rabiot, né da Bentancur, né da McKennie. Ramsey è stato adattato, ma l’ultimo infortunio patito dal gallese lo terrà fuori dai campi da gioco per almeno tre settimane; Locatelli è una mezzala, che può interpretare anche il ruolo da play, che però non privilegia. Insomma, tutto lascia presagire che si possano creare le premesse per l’assalto decisivo a Miralem Pjanic, che non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare a vestire la maglia della Juventus.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic | Spunta l’indizio social