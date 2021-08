Juventus, Allegri guarda avanti: “Non possiamo pensare più a lui”

La Juventus ha incassato una sconfitta a sorpresa nella seconda giornata di campionato contro l’Empoli e i tifosi sono preoccupati.

Dopo due giornate di campionato la formazione di Allegri ha conquistato solamente un punto e il divario dalle altre candidate allo scudetto si sta allargando. Niente di compromesso, sia ben chiaro, perché il campionato è ancora lungo e c’è tempo per recuperare. Per fortuna arriva una sosta che consentirà a tutti di rifiatare e anche di guardare avanti senza altri rumors di calciomercato. Le trattative chiuderanno il 31 agosto. Intanto il tecnico ha analizzato il ko contro l’undici di Andreazzoli.

Juventus, le parole di Allegri a fine gara

“È un momento difficile ma che ci servirà per crescere, perché dopo la ripresa avremo un bel mese, con la Champions e scontri diretti importanti e dovremo prepararli al meglio. Questa squadra ha giovani di valore, ma che non possono avere l’esperienza di gestire certi momenti delle partite, oggi ci hanno messo troppa generosità e alla fine erano affranti” ha detto il tecnico sul sito internet ufficiale del club. Impossibile non parlare della partenza di Cristiano Ronaldo: “Il suo addio? Ronaldo ha fatto tanti gol, ma ora non possiamo più pensare a lui. C’è un gruppo ottimo con valori importanti, tecnici e morali, che non potrà che migliorare”.