Calciomercato Juventus, due possibili destinazioni per il terzino

Il calciomercato della Juventus non vede solamente la società alla ricerca di possibili innesti, c’è anche da definire il futuro di alcuni giocatori.

Siamo ormai entrati nelle fasi finali dei trasferimenti estivi e la Juventus proverà fino alla fine a rinforzare la rosa di Allegri, da qualche giorno orfana di Cristiano Ronaldo. Allo stesso tempo però i bianconeri devono trovare anche una sistemazione a quegli elementi che altrimenti rischierebbero di giocare poco. La volontà del club, riguardo i giovani, è chiara. E’ quella di mandarli in prestito in un altro club che possa garantirgli più spazio che non a Torino.

Calciomercato Juventus, Pellegrini tra Samp e West Ham

Per questo motivo il terzino sinistro Luca Pellegrini potrebbe ancora cambiare aria. Allegri infatti ha confermato De Sciglio in rosa, giocatore che conosce bene e che può giocare su entrambe le corsie. Per questo motivo l’ex Roma pare destinato a cambiare aria per continuare nel percorso di crescita. Come spiega il giornalista Nicolò Schira su Twitter il calciatore è stato richiesto in serie A dalla Sampdoria ma sarebbe anche sul taccuino del West Ham in Premier League.