Calciomercato Juventus, conferma della Rai | Pista riaperta

Calciomercato Juventus, arriva la conferma anche da parte della Rai: pista riaperta in queste ore. Si potrebbe anche chiudere

Nuove conferme sul fronte attaccante: importanti, senza dubbio, soprattutto dopo le indiscrezioni già arrivate ieri sera. La Juventus, oltre a Kean che è già arrivato a Torino e che è pronto a unirsi al gruppo di Massimiliano Allegri, vuole regalare al tecnico un altro elemento in attacco. E le fiche verranno tutte giocate sull’argentino del Psg Mauro Icardi.

L’infortunio alla mano non gli ha permesso ieri di scendere in campo con la sua squadra, ma la sensazione è che per l’ex Inter lo spazio durante la stagione sarà poco. Anche perché, ieri, è arrivato il debutto di Messi. E allora Icardi potrebbe anche decidere di salutare la compagnia. A spingere, inoltre, per un addio, sarebbe la moglie e procuratrice del calciatore Wanda Nara: in Italia, lei – insieme al marito – ha diversi interessi commerciali nel Bel Paese. E allora vorrebbe seguirli da vicino. E l’unica possibilità che ha per rientrare è quella di accettare la possibile offerta della Juve.

