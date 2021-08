Calciomercato Juventus, bomba Aguero | Colpo last minute possibile?

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Aguero: ecco l’annuncio Rai che cambia le carte in tavola. La rivelazione social.

Mancano poche ore alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, e c’è fermento per capire quelli che potranno essere gli ultimi colpi in entrata della Juventus, in attacco e a centrocampo. L’obiettivo principale resta quello di sopperire all’assenza di Cristiano Ronaldo, la cui cessione al Manchester United è stata ufficializzata nella prima mattinata; il solo acquisto di Kean evidentemente non convince, ma la “Vecchia Signora” non è riuscita a portare a segno l’assalto a Maurito Icardi, con il Psg che non ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto messa sul piatto dei bianconero. Ecco che, dunque, potrebbe ritornare in auge un profilo già circolato in orbita Juve.

