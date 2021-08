Calciomercato Juventus, parte in prestito | Corsa a tre

Calciomercato Juventus, i bianconeri decideranno questa mattina dove mandare in prestito il calciatore. Sono tre le contendenti

Stamattina la Juventus deciderà la destinazione del calciatore. Sono tre le contendenti per assicurarselo. E in queste non c’è il Cagliari, che sembrava, fino a una settimana fa, la società maggiormente indiziata ad accoglierlo per la stagione in corso. Invece le cose sono cambiate. Al momento, quindi, in corsa ci sono nell’ordine – così come riportato da Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport – Sampdoria, Copenaghen e Vitesse.

Il futuro del difensore Dragusin quindi non è ancora del tutto deciso. Ma tra poco tempo la destinazione, visto la chiusura del calciomercato, sarà ufficiale. Un’uscita in prestito, preventivata dalla società e da Allegri, per un elemento che nella prossima stagione potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera per non lasciarla più. Dragusin, che con Pirlo ha esordito in prima squadra, ha ampi margini di miglioramento. Per questo la Juve non vuole privarsene, sperando di vederlo crescere quest’anno e poi di riportarlo alla base.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo ufficiale | Tutte le cifre