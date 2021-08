Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo ufficiale | Tutte le cifre

Il calciomercato della Juventus ha subito uno scossone appena qualche giorno fa con la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

Un addio del quale si parlava ormai da tempo ma che sembrava difficile potersi concretizzare a campionato già iniziato. E invece il portoghese ha scelto di tornare in Inghilterra, in un club nel quale ha già giocato in passato. La Juventus lo ha salutato oggi con un lungo post sul sito ufficiale nel quale ha ripercorso le tappe dall’arrivo di Ronaldo in Italia fino alla partenza.

“I momenti indimenticabili vissuti insieme sono tanti. Potremmo citarli, riviverli e raccontarli, ma non servirebbe, perché ognuno ha il suo ricordo speciale legato a CR7, ognuno ha un’emozione condivisa che non ha bisogno di essere rispolverata, ognuno ricorderà sempre cosa ha provato nel percorrere questo tratto di strada insieme – si legge – Oggi quel legame nato il 10 luglio di tre anni fa si scioglie, ma quel che è stato resta scritto. Ed è stato un viaggio incredibile”. Rese note anche le cifre della sua cessione.

