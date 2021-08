Calciomercato Juventus, ultimo giorno di trattative: lo scenario

Ci siamo, ultimo giorno di trattative per il calciomercato della Juventus, con la società bianconera ancora a caccia di rinforzi per mister Allegri.

Battute finali per i trasferimenti estivi. La Juventus ha portato a Torino Kaio Jorge e Locatelli, ma ha perso il suo campionissimo Cristiano Ronaldo. Che ha deciso di trasferirsi al Manchester United e che proprio nell’ultima settimana di mercato ha di fatto costretto la società bianconera a tornare sul mercato per cercare un sostituto. Che sarà Kean dell’Everton (per lui si tratta di un ritorno) anche se non si escludono altre novità. E anche a centrocampo Allegri sogna sempre una nuova pedina. Facciamo il punto della situazione a poche ore dal gong.

Calciomercato Juventus, asse caldo con il Psg

Non è un mistero che la Juventus segua da tempo Pjanic, destinato a lasciare il Barcellona. Il bosniaco verrebbe di corsa a Torino, ma finora non è stato trovato un accordo. E il club bianconero – come sottolineato da Sportmediaset – a poche ore dalla fine del calciomercato pare intenzionata a fare un tentativo con il Psg per prendere in prestito Paredes, fin qui poco utilizzato. Ma i francesi non sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Sempre con il Psg si sta parlando anche dell’obiettivo in avanti, Mauro Icardi. L’ex Inter ha grande concorrenza in avanti e rischia di giocare poco. Sarebbe senz’altro un grande colpo last minute. Dal Psv intanto è arrivato il classe 2002 Ihattaren, giocatore del quale si dice un gran bene. Potrebbe essere prestato alla Sampdoria.