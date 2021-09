Calciomercato Juventus, colpo low cost | Assalto in Francia per il difensore

Calciomercato Juventus, assalto a parametro zero: Cherubini pesca in Francia per rinforzare il pacchetto arretrato.

Con gli addii di Demiral e Dragusin, e la permanenza di Daniele Rugani, sul quale Max Allegri intende puntare in questa stagione, la Juventus ha a disposizione 4 centrali a comporre la linea difensiva. Un numero non esiguo, ma che potrebbe rivelarsi piuttosto debilitante con il susseguirsi di impegni nazionali ed internazionali, anche perché Chiellini non sembra offrire le giuste garanzie fisiche; ecco perché anche a gennaio si potrebbe affondare il colpo per inserire un nuovo centrale, con il quale rimpolpare il muro difensivo.

Calciomercato Juventus, occhi su Kamara: lo scenario

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus avrebbe cominciato a mettere gli occhi su Boubacar Kamara, centrale francese classe ’99 in forza al Marsiglia, sulle cui tracce c’erano anche Milan, Napoli e Roma, che poi hanno deciso di non affondare il colpo. Ad ingolosire la Vecchia Signora è il fatto che il giovane centrale, oltre ad aver mostrato doti fisiche e carismatiche non indifferenti, abbia il contratto in scadenza nel 2021, ragion per cui il club francese potrebbe decidere di entrare nell’ordine di idee di cederlo ad un prezzo irrisorio pur di non perderlo a parametro zero.