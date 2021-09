Calciomercato Juventus, beffa Pjanic | Destinazione inaspettata

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Miralem Pjanic

La chiusura del calciomercato non ha portato i botti tanti attesi per la Juventus, per buona pace di Allegri, che avrebbe voluto almeno un altro innesto per rinforzare la zona nevralgica del campo. Il candidato più autorevole sembrava essere Miralem Pjanic, ma alla fine i bianconeri hanno deciso di non affondare il colpo per il bosniaco, il cui ingaggio da 8 milioni netti più bonus sarebbe stato almeno in parte coperto dal Barcellona.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, stretta finale per il rinnovo: firma o va via

Calciomercato Juventus, addio Pjanic: i dettagli

I blaugrana hanno fatto la loro scelta, decidendo di mettere alla porta l’ex mezzala della Roma per motivi squisitamente economici; ragion per cui non è da escludere che alla fine Pjanic non possa approdare nel campionato russo o quello turco, i cui mercati sono ancora aperti. Al momento il bosniaco non sembrerebbe convinto della destinazione, ma tutto potrebbe cambiare nel rapido volgere dei prossimi giorni. A rivelarlo è RAC1.