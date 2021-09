Juventus, stretta finale per il rinnovo | Firma o via a zero

La Juvenntus sta correndo il rischio di perdere a parametro l’ultimo calciatore di un certo livello che gli è rimasto: si tratta di Dybala.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha affrontato la spinosa questione relativa a Paulo Dybala. Il fantasista della Juventus è chiamato ad un scelta di campo, importantissima. La Joya non ha mai avuto dubbi: anche quando tutto andava storto e i rapporti con la società non erano idilliaci, ha sempre desiderato solo la Juventus. Non ha cambiato idea ora, alla luce della grossa opportunità che il mercato gli ha regalato. Allegri gli aveva già detto (e dimostrato, con l’investitura da vice Chiellini) di voler puntare forte su di lui, ma senza Ronaldo la sua centralità sarà ancora più marcata. Ora tocca ad Agnelli, però.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio dal Barça | L’indizio svela tutto

Dybala e il contratto

llo stato attuale, dopo tre incontri (il primo per conoscersi, visto che Jorge Antun e Federico Cherubini non si erano ancora mai incontrati di persona), le parti sono distanti per ingaggio e nuova scadenza. La Juventus ha fatto un’offerta più bassa rispetto a quella presentata da Fabio Paratici un anno fa (intorno ai 10 milioni più bonus per arrivare a 12): 7+2 di bonus. Paulo vorrebbe arrivare a 10, magari non subito ma comunque con un contratto che preveda uno stipendio a salire (e con bonus più facilmente raggiungibili) per diventare il bianconero più pagato (attualmente è De Ligt con 8+4 di bonus) e vorrebbe un quinquennale (altri 4 anni più quello che gli resta) per prolungare fino al 2026, mentre l’offerta bianconera si ferma al 2025.