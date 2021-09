Diretta Tv Champions League, Juventus | Dove vedere il secondo e il terzo match della fase a gironi

Juventus, Diretta tv della fase a gironi della Champions League: ecco quando e dove vedere le gare dei bianconeri.

Dopo la sosta per le Nazionali, si preannuncia un mese di fuoco per la Juventus, attesa dal doppio confronto in campionato e in Champions League. Servirà inevitabilmente un drastico cambio di rotta per gli uomini di Allegri, che in campionato hanno lasciato ampiamente a desiderare in queste prime uscite stagionali. Ci sarà per tempo per raddrizzare il tutto, con Dybala e compagni attesi dal primo confronto nella massima competizione continentale contro il Malmoe: un match da non fallire, per non compromettere sin da subito il cammino europeo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, beffa Pjanic | Destinazione inaspettata

Juventus, Diretta Tv Champions League: ecco dove vederle

Mercoledi 29 settembre alle ore 21 è in programma Juventus-Chelsea: la gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, con prepartita dalle ore 19.30; analoga situazione per l’ultimo impegno della Juve del girone d’andata della fase a gironi, quando gli uomini di Allegri saranno attesi dall’insidiosa trasferta di Pietroburgo contro lo Zenit, il 20 ottobre alle ore 21: anche qui il prepartita ci sarà dalle 19.30: diretta sempre su Amazon Prime Video.