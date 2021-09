Juventus, sguardo all’infermeria: come stanno gli infortunati bianconeri

La Juventus ha l’infermeria piena ed è alle prese con una serie di calciatori infortunati che non giocheranno a Napoli. In più c’è un altro problema.

Tuttosport questa mattina ha riportato i possibili tempi di recupero degli infortunati in casa Juve. Si tratta di assenze importanti, che per Allegri sono un vero e proprio grattacapo. L’organico non è stato rinforzato Arthur sarà pronto per fine ottobre-inizio novembre, mentre Ramsey potrebbe rientrare già contro il Napoli, il prossimo 11 settembre. Infine, Kaio Jorge conta di poter essere a disposizione per fine settembre, tra la gara contro la Sampdoria (26 settembre) e il derby contro il Torino (3 ottobre). Allegri punta a recuperare tutti i pezzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato bianconero, per Pjanic trasferimento ancora possibile

Juventus, problema Sud America

Oltre ai calciatori infortunati, a Napoli non ci saranno neppure i calciatori che giocheranno in Sud America con le loro nazionali. Sono tanti e importanti. Si tratta di Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Paulo Dybala. Sono elementi tutti e cinque titolari che non giocheranno a Napoli. L’esito del match che si giocherà al San Paolo è praticamente già scritto. Ma Allegri non può farci davvero niente arrivati a questo punto.