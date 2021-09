Calciomercato Juventus, per Pjanic trasferimento ancora possibile

Si è concluso ieri sera senza botti il calciomercato di una Juventus dalla quale i tifosi si aspettano grandi cose nel corso della stagione.

Fino alle ultime ore si pensava ad un possibile ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona. Allegri aveva chiesto rinforzi sulla linea mediana e il Barcellona ha comunque messo il calciatore sulla lista dei partenti. Tuttavia le parti non sono riuscite a trovare un accordo e dunque alla fine Pjanic è rimasto dov’era. Comunque ai margini del progetto di Koeman e per questo motivo in cerca di una nuova esperienza dove essere protagonista.

