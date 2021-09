L’ingaggio di Kean in bianconero non rappresenta la scelta migliore secondo un noto esperto di calcio. La Juventus partiva però con una pregiudiziale.

Continua a far discutere molto l’intervista di Bobo Vieri alla Gazzetta dello Sport. «Quando va via Ronaldo non c’è scelta migliore, ma i gol che faceva lui qualcun altro dovrà farli. Non credo che Kean ne potrà fare così tanti, ma credo sia giusto dargli un campionato intero per giudicarlo». Un giudizio netto che mette in bilico il mercato condotto da Cherubini e fatto di grandi ristrettezze economiche. Un discorso simile lo fa per la sua Inter. «Lukaku non è sostituibile, punto. Però l’Inter ha preso Dzeko. Non ha la stessa potenza fisica, ha sei anni di più, ma è un attaccante tecnico, di altissima qualità, segna, fa segnare e fa giocare bene la squadra. Lukaku non puoi sostituirlo, ma provare a rimpiazzarlo: l’Inter lo ha rimpiazzato bene. Come ha fatto con Eriksen, prendendo Calhanoglu in due minuti».

