Napoli-Juventus, gli azzurri ci provano: la strategia per il recupero

Napoli-Juventus, gli azzurri ci provano: ecco la strategia per il recupero del calciatore. La settimana prossima si decide la questione

Alla ripresa ci sarà il big match: Napoli-Juventus, una delle sfide che negli ultimi anni è stata decisiva per la corsa allo scudetto. La formazione di Massimiliano Allegri, per via delle molteplici convocazioni sudamericane, si troverà con una squadra ampiamente rimaneggiata. E dovrà trovare una soluzione. Non è permesso nessun passo falso, soprattutto dopo un avvio di stagione choc, con una rimonta subita all’esordio a Udine, e una sconfitta, clamorosa, in casa contro l’Empoli. Adesso il calendario mette di fronte alla formazione bianconera una delle squadre più pericolose: perché rispetto alla passata stagione non ha cambiato praticamente nulla e che in panchina ha sicuramente uno dei tecnici più preparati. Il Napoli, comunque, ha anche dei problemi. Quello sicuramente che non fa dormire sonni tranquilli a Luciano Spalletti è quello di Osimhen: squalificato per due giornate dopo l’espulsione nella gara contro il Venezia al Maradona. Ma De Laurentiis non ci sta. E ha presentato ricorso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non vuole la Turchia | Occasione tra gli svincolati

LEGGI ANCHE: Juventus, che attacco dagli ultrà bianconeri. Tutte le foto