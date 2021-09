Juventus, adesso può lasciare la squadra | Ecco la sua sua possibile destinazione

Nemmeno il tempo di chiudere la sessione estiva del calciomercato che già si pensa a quella invernale. La Juventus può perdere subito Ramsey.

Calciomercato.it aggiorna subito degli scenari possibili che si potrebbero essere a Milano. Nonostante le voci di mercato alla fine infatti Ramsey è rimasto a Torino. Tuttavia anche se non manca un retroscena relativo ad un eventuale rientro in Premier League. L’ex Arsenal era stato accostato al Wolverhampton in un eventuale scambio con Ruben Neves, ma il giornalista di ‘Express & Star’ Luke Hatfield ha smentito tale affermazione. Si vociferava di uno scambio eventuale sui 15 milioni di euro più Ramsey per Neves grazie anche all’intervento di Mendes dopo l’addio di Ronaldo, con tanto di accordo possibile col portoghese sulla base di 4,5 più bonus.

Juventus, Ramsey partirà

Il gallese avrebbe però rifiutato in quanto in caso di addio avrebbe scelto l’Arsenal. Ed è proprio questa la destinazione che si profila all’orizzonte per Aaron Ramsey. Allegri gli ha detto che non rientra più nei piani e che deve trovare una sistemazione. Lo ha provato anche da regista basso, ma la prova non è andata bene. O, meglio, non è andata male però non ha dato i riscontri sperati.