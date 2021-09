Allegri rompe gli indugi e cambia tutto quanto. Juventus rivoltata

Archiviata la BBC, ovvero il trio degli insuperabili Barzagli, Bonucci e Chiellini, Allegri deve inventarsi qualcosa secondo la Gazzetta dello Sport. Questa settimana sarà assente agli allenamenti per motivi familiari: nel weekend si sposa la figlia Valentina. Poi ripartirà dall’esperienza dei campioni d’Europa Giorgio e Leo e dalla freschezza di De Ligt, che è ancora molto giovane ma ha già un certo curriculum in Coppa. Cosa significa? Che sta pensando per Napoli di presentarsi con la difesa a tre al cospetto di una squadra forte e compatta come quella partenopea.

Allegri e la difesa a tre