Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | La frase di “commiato” è virale

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: ecco cosa il fuoriclasse portoghese ha detto ai suoi ex compagni di squadra.

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, il mondo bianconero è stato sconvolto dall’addio di Cristiano Ronaldo. Una decisione, quella del portoghese, maturata già da molto tempo, come confermato dall’indiscrezione rilanciata stamani sulle colonne del “Il Giornale”, che fornisce maggiori ragguagli su come il fenomeno portoghese abbia salutato i suoi ex compagni alla Continassa, prima di intraprendere il viaggio che lo ha definitivamente portato lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, bye bye Ronaldo | Il portoghese ha salutato così

Ad Allegri e ai suoi compagni di squadra, Cr7 si sarebbe rivolto con un laconico “Grazie per la pazienza che avete avuto“. Ciò sta a significare che già da tempo il portoghese aveva esternato il desiderio di cambiare aria, con l’incastro giusto che però si è materializzato soltanto nelle ultime ore di una convulsa sessione di negoziazioni. Va da sè che la Cherubini si sia trovato in grande difficoltà una volta ufficializzato l’addio del lusitano: il solo Kean non riempie il vuoto lasciato dal Cinque volte Pallone d’oro, che è a caccia di nuovi record nella “sua” Manchester.