I tifosi della Juventus non potranno mai dimenticare Gaetano Scirea

Per i tifosi della Juventus, specie quelli che hanno raggiunto ormai gli “anta”, il 3 settembre è un giorno triste da ricordare.

Nel 1989 veniva infatti a mancare in un tragico incidente in Polonia Gaetano Scirea. Un difensore di grande classe, bandiera della Juventus. Si era trasferito a Torino nel 1974, proveniente dall’Atalanta, e con i bianconeri ha scritto delle incredibili pagine di storia della società. Ha vestito la maglia della Juve fino al 1988, con 377 presenze condite da 24 gol. Molto stimato in tutto il mondo del calcio per le sue qualità umane, è uno dei campioni del mondo 1982 sotto la guida di Bearzot.

