Juventus, le ultime sulle condizioni fisiche di Bentancur | Il punto

Juventus, il punto sulle condizioni fisiche di Rodrigo Bentancur, costretto ad abbandonare anzitempo il campo nella gara dell’Uruguay.

Avevano destato qualche preoccupazione le immagini che immortalavano Rodrigo Bentancur non terminare la gara dell’Uruguay contro il Perù, ed uscire anzitempo per un problema fisico. In casa Juventus, però, l’allarme sembrerebbe essere definitivamente rientrato, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dal Sudamerica e riferite dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Giovanni Albanese, per il quale Bentancur non avrebbe riportato nessun tipo di infortunio.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Pjanic cuore bianconero | Il video è eloquente