Calciomercato Juventus, Pjanic cuore bianconero | Il video è eloquente

Calciomercato Juventus, certi amori non finiscono…ma non sempre ritornano. La scelta di Pjanic non è passata inosservata

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi…ma non sempre ritornano. Ecco, cambiamo l’ultima battuta di una canzone che noi tutti conosciamo. E che sarebbe stata perfetta per il ritorno di un calciatore che voleva fortemente essere allenato, di nuovo, da Massimiliano Allegri. Ma per Pjanic, le cose, non sono andate per il verso giusto. L’accordo tra il Barcellona e la Juventus non è stato trovato, e il centrocampista, pur di giocare, giustamente, ha deciso di andare in Turchia, al Besiktas.

Ci ha provato fino alla fine a tornare in Italia, con la maglia bianconera addosso. A dire il vero c’erano altre squadre della Serie A pronte a riprenderlo, ma la sensazione è che sarebbe tornato solamente per la Juve. Non c’è riuscito, pazienza, e la storia d’amore, professionale, praticamente è finita così. Ma i sentimenti rimangono, sempre.

