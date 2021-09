Juventus, Inter bruciata: pioggia di denaro | 103 milioni di euro!

Juventus, il dato è eloquente e non lascia spazio a repliche: 103 milioni di euro! Superata di gran lunga l’Inter.

L’estate di ridimensionato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo ha fatto storcere il naso a molti tifosi bianconeri, abituati ad ammirare fior fior di campioni nella propria squadra. Il nuovo corso, però, è emblematico: spazio a giovani affamati, di prospettiva, e futuribili. Non bisogna pensare, però, che il restyling bianconero si associ ad un cambiamento delle prospettive in ballo: la pandemia ha avuto un impatto devastante sui conti del club, così come gli ingaggi pesanti di alcuni calciatori chiave della storia recente zebrata. Tuttavia, la Juventus è ancora prima, per distacco, in una speciale classifica: quella relativa agli introiti derivanti dai contratti di sponsorizzazione sulle magliette.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Pjanic cuore bianconero | Il video è eloquente

Juventus, 103 milioni di euro dagli sponsor sulle magliette

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve è in testa a questa speciale classifica con ben 103 milioni di euro all’attivo; seconda, l’Inter, con 29 milioni di euro, a distanza siderale. Sul gradino più basso del podio spicca la Fiorentina, con i suoi 26,1 milioni di euro. Ancora più staccante, invece, Milan e Napoli, dall’alto dei loro 14,5 milioni di euro e 11,5 milioni. Soldi che, però, non sono stati investiti in questa sessione di calciomercato, ma che saranno utili quando la macchina Juventus ritornerà a funzionare in pompa magna.