Juventus, ansia Allegri: k.o. in Nazionale | Condizioni da valutare

Juventus, Allegri in ansia: il problema fisico accusato in Nazionale dovrà essere valutato nel corso delle prossime ore.

La Juventus dovrà valutare con estrema attenzione l’entità del problema fisico rimediato da Rodrigo Bentancur, le cui condizioni, secondo quanto riportato da “El Observador“, saranno analizzate nel corso delle prossime ore, quando il centrocampista verrà sottoposto ad esami strumentali specifici per capire gli eventuali tempi di recupero. La mezzala ha abbandonato anzi tempo la sfida contro il Peru, ritornando in panchina intorno al 70′: staremo a vedere ciò che succederà, in vista non tanto per la gara contro il Napoli, per la quale non sarebbe stato comunque convocato visti i concomitanti impegni con le varie Nazionali.

Si spera, però, di averlo a disposizione per la gara contro il Malmoe, valida per il primo impegno in Champions League, in un match che gli uomini di Allegri non potranno sbagliare; con l’assenza di Ramsey e un Arthur non ancora pronto, sarebbe fondamentale poter contare su il “Benta”, anche perché Rabiot non è apparso in palla contro l’Empoli. Vi terremo comunque aggiornati.