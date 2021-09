Osimhen, pronto il rientro in vista di Napoli-Juventus | Il punto

L’avvocato Edoardo Chiacchio fa il punto della situazione in vista di Napoli-Juventus. Per lui Osimhen ha buone chance di giocare dal 1′.

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Lo ha fatto per parlare del calcio Napoli e della situazione del suo migliore calciatore in vista della Juventus. «Osimhen saprà a inizio della prossima settimana se sarà disponibile per la gara con la Juventus – ha spiegato dicendosi comunque possibilista -. C’è ottimismo per la riduzione di squalifica». Alle falde del Vesuvio, infatti, subito dopo il cartellino rissosi sono levate le solite patetiche polemiche anti-bianconere chiamando in causa chissà che complotto internazionale.

«Il fallo si è verificato in un’azione di calcio d’angolo dove tutti sono in movimento – ha spiegato ancora l’avvocato Chiacchio -. Non può considerarsi azione a distanza di gioco. Non ci sono state volontarietà e lesioni. Il Giudice resta Mastandrea, in Serie B un giocatore ha avuto una giornata di squalifica per un fallo volontario grave. Chiesto un verdetto aggiuntivo all’arbitro Aureliano». Insomma, per Osimhen sembrano esserci tutte le condizioni affinché giochi dall’inizio l’importante gara contro la Vecchia Signora.