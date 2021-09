Calciomercato Juventus, Ramsey non ha dubbi: la decisione sul suo futuro

Calciomercato Juventus, Ramsey ha sciolto le riserve sul suo futuro: bianconeri avvisati.

Un suo eventuale addio avrebbe spalancato le porte al ritorno in bianconero di Miralem Pjanic, naufragato a poche ore dal gong: stiamo parlando di Aaron Ramsey che, stando a quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, ha tutta l’intenzione di giocarsi le proprie chances in bianconero. Il gallese, rinfrancato dal ruolo ritagliato per lui da Max Allegri, che gli ha affidato a più riprese le chiavi della mediana nel ruolo per lui insolito da play davanti alla difesa, e ringalluzzito dagli attestati di stima riservatogli dal tecnico livornese, non ha mai seriamente preso in considerazione l’idea di fare le valigie.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Cavani | L’agente svela tutto

Calciomercato Juventus, Ramsey ha deciso: vuole solo i bianconeri

Nelle gerarchie, nel ruolo da regista parte inevitabilmente un gradino sotto ad Arthur, il cui recupero dall’operazione per eliminare la calcificazione della membrana interossea continua a gonfie vele, con il brasiliano che, nelle più ottimistiche delle ipotesi, a partire da novembre dovrebbe ritornare ad assaggiare il campo. Fino a quella data, però, a meno che Allegri non decida di schierare Locatelli come regista, Ramsey ha la strada spianata, anche perché Bentancur è visto più come mezzala che come metronomo, e raramente sarà impiegato nel ruolo nel quale l’uruguayano si era disimpegnato sotto la gestione Pirlo.