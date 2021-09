Calciomercato Juventus, richiesta da capogiro | Irruzione a sorpresa?

Calciomercato Juventus, le richieste per il prolungamento del contratto sono davvero folli, e non è da escludere un clamoroso addio.

Dopo una stagione, quella passata, nella quale l’attaccante egiziano non è riuscito a confermare le stratosferiche prestazioni sfoderate qualche anno fa, Momo Salah sta rispedendo le critiche al mittente, caricandosi nuovamente il Liverpool sulle spalle. Tuttavia, ad agitare le acque in casa Reds è la questione relativa al prolungamento del contratto dell’attaccante ex Roma, in scadenza nel 2023. I colloqui per il rinnovo sono partiti, ma a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano dall‘Inghilterra, sono ben lungi dal portare una fumata bianca.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, Salah avrebbe chiesto un contratto da circa 500 mila sterline a settimana: una cifra esorbitante che, ora come ora, i Reds non sarebbero disposti a versare. Ricordiamo che nei mesi scorsi il nome del classe ’92 era stato accostato anche alla Juventus, e chissà che i bianconeri non possano tornare nuovamente alla carica, soprattutto se non si dovesse sbloccare la trattativa per l’adeguamento del contratto di Paulo Dybala. Dopo l’addio di Cr7, la “Vecchia Signora” avrebbe bisogno a quel punto di un calibro da ’90 per innalzare il tasso qualitativo e carismatico di un reparto privo del suo “Re”.