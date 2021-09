Juventus, Szczesny sotto tiro | La risposta alle critiche

La Juventus in questo momento ha gran parte del suo organico in giro per il mondo visti gli impegni delle nazionali alle qualificazioni mondiali.

Tra questi c’è anche il portiere Szczesny, che non è stato certo tra i migliori nelle prime uscite stagionali. Pesa tantissimo ad esempio il suo errore commesso contro l’Udinese, che ha portato poi al 2-2 dei friulani e dunque al mancato successo della squadra di Allegri. Il valore del portiere non si discute, avrà modo per riscattarsi. E questo lo sa benissimo anche il polacco, che del resto è un calciatore abituato alle pressioni.

