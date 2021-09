Napoli Juventus, doppia tegola: non ci saranno al “Maradona”

Napoli Juventus, doppio tegola: non recuperano e non saranno disponibili per la sfida di settimana prossima al Maradona.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Juventus, match valido per il terzo turno di campionato. A monopolizzare l’attenzione mediatica della vigilia, però, è stata la situazione legata ai Nazionali sudamericani, con i soli Ospina e Cuadrado che dovrebbero prendere parte regolarmente alla gara. Non ci saranno, invece Fazi Ghoulam e Dries Mertens, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, ma che non saranno disponibili per il match contro i bianconeri, e non saranno convocati da Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno“, sia il rientro del fluidificante di fascia algerino, sia quello dell’attaccante belga, sono previsti per la fine del settembre, o al massimo per gli inizi di ottobre. Spalletti attende di conoscere, poi, l’esito del ricorso per la squalifica di Osimhen, fermo restando che, laddove il nigeriano non potesse essere schierato, la scelta in attacco potrebbe ricadere su Petagna.