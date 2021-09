Calciomercato Juventus, c’è il Sudamerica nel futuro del bomber

Il calciomercato della Juventus lo ha visto spesso accostato ai bianconeri negli ultimi anni e il suo del resto è un nome importante, è un bomber di razza.

Stiamo parlando di Edinson Cavani, attaccante del Manchester United che ha da poco lasciato la maglia numero sette a Cristiano Ronaldo, vestendo il 21. L’ex bomber del Napoli ha il contratto in scadenza alla fine della stagione e potrebbe essere un obiettivo per molti club europei, Juve compresa. Gli anni passano ma resta il fiuto del gol e la capacità di metterla nel sacco con regolarità. Ma il suo futuro sembrerebbe essere già scritto.

Calciomercato Juventus, Cavani potrebbe andare al Boca Juniors



Secondo quanto riporta infatti il portale TodoFichajes, il bomber ex Napoli ha il contratto in scadenza nel mese di giugno 2022 e sarebbe nel mirino del Boca Juniors, pronto a prenderlo a parametro zero. Giocare alla “Bombonera” è sempre uno stimolo importante per un centravanti e Cavani sarebbe attirato da questa prospettiva, oltre che ovviamente avvicinarsi al suo Uruguay. Nonostante le offerte arrivat dalla MLS e dal Qatar il bomber dunque sarebbe pronto a tornare in Sudamerica per chiudere una carriera ricca di soddisfazioni.