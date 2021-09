McKennie escluso, cosa ha violato il calciatore della Juventus

Mckennie è stato escluso e non potrà giocare il prossimo incontro perché ha violato il protocollo. Niente Nazionale per lui, la sicurezza Covid viene prima di tutto.

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie non ha preso parte alla sfida di qualificazione al prossimo Mondiale fra Stati Uniti e Canada (gara terminata 1-1). Il tutto per aver violato il protocollo per il Covid-19. Il giocatore, con una storia sul suo profilo Instagram, si è scusato. «Purtroppo sono stato escluso dalla sfida per aver violato i protocolli per il Covid. Spero di poter tornare presto con la squadra» ha detto cospargendosi il capo di cenere.

