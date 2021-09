Bentancur, che tegola per la Juventus in vista di Napoli

By

Il centrocampista Rodrigo Bentancur ha lasciato il match in Nazionale a causa di una botta all’anca. Tabárez ha detto che è molto dolorante.

Tegola per la Juventus in vista della gara di Napoli prevista per sabato prossimo. Il centrocampista della Nazionale uruguayana Rodrigo Bentancur si è infortunato nel match di qualificazioni ai mondiali. Il centrocampista era stato di nuovo uno tra i migliori, con ottimi stacchi e un buon controllo del pallone Molto ordinato e ricco di indicazioni ai compagni, ma negli ultimi minuti del primo tempo si è fatto male. Intorno al 35′, infatti il mediano bianconero ha iniziato a camminare con qualche difficoltà. A riportarlo sono media sudamericani.

