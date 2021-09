Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Altra firma a un passo

Calciomercato Juventus, non solo il futuro di Paulo Dybala: c’è un’altra situazione che sta ufficialmente per definirsi.

La sessione estiva di calciomercato è appena conclusa, e a tenere banco in casa Juventus è la situazione legata ai rinnovi di alcuni fra i calciatori più rappresentativi della rosa bianconera. Tra questi, due nomi su tutti: Dybala e Cuadrado. Con l’argentino il braccio di ferro sembra non essersi concluso, dal momento che non è stata ancora limata la distanza tra la richiesta della Joya e l’offerta del club; nei prossimi giorni sono attesi summit importanti per provare ad arrivare una soluzione che a questo punto potrebbe risultare decisiva. Diversa, invece, è l’evolversi dell’affare Cuadrado, stando almeno alle indiscrezioni svelate da Sky Sport.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Cuadrado è sempre più vicino

Stando a quanto riferito dall’emittente satellitare, filtra ottimismo sulla possibilità sempre più concreti che Juan Cuadrado apponga la sua firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Non è ancora certa la durata del contratto, ma non è da escludere una situazione “alla Chiellini“: le parti al momento non hanno ancora trovato un accordo, ma l’intesa non sembra difficile da raggiungere, con la fumata bianca che potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore.