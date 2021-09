Calciomercato Juventus, linea verde on fire | Quattro colpi nel mirino

Calciomercato Juventus, prosegue la linea verde anche il prossimo anno: 4 colpi nel mirino di Cherubini per rinforzare la rosa.

L’approdo negli ultimi anni dei vari Kulusevski, Chiesa, Kean, Ihattaren, Kaio Jorge, Locatelli e De Ligt, solo per citarne alcuni, ha espresso in maniera piuttosto inequivocabile un drastico cambio di tendenza nelle strategie della Vecchia Signora, che si appresta a salutare, o ha già salutato, molti campioni d’esperienza e che sta andando incontro ad un inevitabile ricambio generazionale. L’ingombrante addio di Cr7 ha lasciato un vuoto che è stato solo parzialmente colmato con l’acquisto di Moise Kean, a cui non si può chiedere di ripercorrere le gesta del suo collega con la maglia numero 7, ma con il quale si vuole aprire un nuovo ciclo, anche in attacco. Come riportato da Tuttosport, però, la linea “verde” proseguirà anche la prossima stagione, con i bianconeri che stanno già attenzionando vari profili.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Commisso si sbilancia sul futuro di Vlahovic

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Raspadori: i nomi al vaglio della “Vecchia Signora”

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano torinese, i nomi sul tavolo della Juventus di domani sono già in cantiere: Vlahovic è in cima alla lista dei desideri di Cherubini, ma occhio alle possibili piste che portano Raspadori (il rapporto con il Sassuolo è ottimo) e Gravenberch, per il quale la concorrenza è molto folta. In difesa, si proverà a pescare in Francia, e più precisamente nel Marsiglia, dove milita Boubacar Kamara, attenzionato anche dal Milan.