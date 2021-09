Comunicato ufficiale: partite rinviate per indisponibilità dei nazionali

Gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni mondiali in questa prima fase del mese di settembre rischiano di scombussolare i calendari del calcio.

Ha fatto molto parlare nelle ultime settimane il fatto che tante gare di qualificazione a Qatar 2022 venissero giocate in questa fase della stagione, con i campionati appena iniziati e con la Champions League alle porte. Stanchezza accumulata nelle gambe dei giocatori per i tanti impegni ravvicinati, stanchezza accentuata per molti anche dal viaggio. Ancor di più per i calciatori sudamericani, che torneranno poche ore prima delle partite in programma in serie A.

