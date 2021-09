Juventus, punito dagli USA: McKennie torna a Torino

Nella Juventus di Allegri non è un titolare fisso e sta cercando di ritagliarsi spazio. Ora ha perso il posto anche nella sua nazionale.

Stiamo parlando di Weston McKennie, centrocampista bianconero che sta provando a riguadagnarsi una maglia nella linea mediana della Juventus. Di lui si è parlato anche di una possibile partenza a gennaio, con l’Aston Villa che continua a pensare a lui come possibile rinforzo. Ora invece si torna a parlare di McKennie non per le sue prestazioni sul campo, ma per l’episodio che lo ha visto coinvolto in nazionale.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri