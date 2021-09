Osimhen, oggi la sentenza. Ma è probabile che ci sia con la Juventus

Oggi la Corte Federale d’Appello deciderà se decurtare o meno una giornata di squalifica ad Osimhen. Nel caso il nigeriamo giocherà con la Juventus.

O-si, O-no. E’ questo il gioco di parole che il Corriere dello Sport regala ai lettori per trattare vicenda legata al centravanti del Napoli. Il giorno del giudizio è arrivato: oggi alle 16, in call conference, in Corte Federale d’Appello andrà in scena la discussione del ricorso- E’ stato presentato dal Napoli avverso la squalifica di due giornate inflitta a Osimhen dopo l’espulsione rimediata con il Venezia. E ciò significa che dopo qualche ora Luciano Spalletti capirà se sabato con la Juventus potrà schierare anche Victor. il club azzurro, infatti, ha chiesto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo venga dimezzata e dunque scontata di un turno. Sarebbe pertanto considerata già archiviata con la partita giocata dagli azzurri prima della sosta a Marassi con il Genoa.

Osimhen, cosa c’è scritto nel reclamo

Il reclamo inoltrato dai legali incaricati da De Laurentiis è un dossier di ventidue pagine confezionato dall’avvocato Grassani. Oltre alle prove documentali, al precedente Immobile-Vidal, ai supporti video e ai frame in sequenza del contatto incriminato Osimhen con Heymans sono state anche richieste le audizioni dell’arbitro Aureliano e dello stesso attaccante. Impegnato proprio oggi con la Nazionale nigeriana nella trasferta di Capo Verde, valida per la qualificazioni al Mondiale 2022, in programma alle 18 italiane. E ciò significa che la decisione in merito alla sua presenza con la Juve potrebbe arrivare mentre è alle prese con un’altra sfida.