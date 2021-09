Allegri, attenzione ai risultati | Ribaltone alla Juve già pronto

Iniziano a circolare i primi scricchiolii in casa Juventus. Qualora Allegri non dovesse rendere come auspicato ci sarebbe già il sostituto.

Non è iniziato nel migliore dei modi l’Allegri 2.0 alla Continassa, con l’addio di Cristiano Ronaldo ad acuire le problematiche della Juve. Tutto questo – spiega calciomercato.it – dopo un mercato che ha lasciato parecchio insoddisfatti i tifosi bianconeri. Adesso per Chiellini e compagni ci sarà la trasferta di Napoli in programma sabato pomeriggio al ‘Maradona’, da non fallire per non ritrovarsi già ad una distanza importante in classifica dalle altre rivali per la corsa scudetto. Intanto le prime fastidiose voci arrivano sulla panchina di Allegri.

