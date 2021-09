Juventus, l’incredibile dato statistico sullo Stadium

La Juventus ha tagliato un traguardo importante, il suo Allianz Stadium ha infatti compiuto 10 anni e ha visto in campo grandi campioni della storia bianconera.

La società ha confermato la sua capacità di guardare avanti, ha costruito un impianto di società che ben presto è diventata ancor più la “casa” dei tifosi. Il calore del pubblico è spesso stata l’arma in più della squadra bianconera e nel corso di questi anni si sono susseguiti grandi trionfi in campionato e in Coppa Italia. Lo Stadium è stato scenario di tante “battaglie” andate in scena anche in Europa e ora la speranza è che possa tornare a riempirsi al massimo della sua capacità. La presenza massiccia dei supporters juventini sarebbe una grande spinta per Dybala e soci.

