Calciomercato Juventus, tifosi preoccupati | Altro “big” corteggiato dalla Premier

Calciomercato Juventus, tifosi preoccupato: un altro big sarebbe corteggiato dalla Premier League. Affondo la prossima estate

Un altro big bianconero sarebbe entrato nel mirino di un club della Premier League. E i tifosi bianconeri iniziano a preoccuparsi. La situazione non è delle più rosee, soprattutto se si pensa che chi avrebbe messo nei propri radar il difensore olandese de Ligt è la squadra campione d’Europa. Per nulla preoccupata della valutazione del calciatore. Ecco, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club del presidente Abramovic avrebbe decisamente puntato, per la prossima stagione, al difensore che la Juve ha prelevato dall’Ajax.

Il classe 1999, comunque, è uno di quegli elementi che Allegri ha blindato per i prossimi anni. Vuole farlo crescere maggiormente, vuole renderlo uno dei difensori più forti d’Europa nello spazio di poco tempo. Con il livornese infatti, anche de Ligt, che già possiede doti fisiche imponenti, potrebbe migliorare sotto l’aspetto della posizione in campo e anche sotto quello caratteriale: alcune pecche che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio negli anni scorsi e che ha pagato anche in nazionale questa estate durante l’Europeo.

