SuperLega, Ceferin senza vergogna | Duro attacco alla Juventus

SuperLega, Ceferin senza vergogna ancora all’attacco della Juventus e del presidente Agnelli. Ecco le parole del capo della Uefa

Non si placa Ceferin. Dopo le parole della settimana scorsa a margine della riunione dell’Eca, il presidente dell’Uefa attacca ancora. E lo fa attraverso un’intervista rilasciata al Der Spiegel. Senza vergogna, il padrone del calcio europeo, che non le manda nuovamente a dire a Florentino Perez, Joan Laporta, e Andrea Agnelli, presidenti rispettivamente di Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Le tre squadre, che ufficialmente non sono mai uscite dalla SuperLega e che sperano ancora di are vita a un progetto che sembra essere morto in culla (ma chissà…) devono ancora subire le pesanti parole di chi, in questo momento, dovrebbe essere super partes. Anzi, non solo in questo momento, ma sembra: visto che il ruolo che ricopre tocca tutte le società del Continente e non solo quelle prescelte.

